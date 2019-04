Jovem morre afogado em piscina do Corumbaense Futebol Clube

Gustavo Malheiros Francisco, 25 anos, morreu na madrugada deste domingo (21) por afogamento na piscina da sede do Corumbaense Futebol Clube, foi durante a realização de uma festa.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, houve uma chamada de que um jovem teria se afogado na piscina, ao chegar no local, encontraram a vítima fora da piscina próximo a borda.



Os socorristas verificaram que o jovem já estava sem sinais vitais e de pronto iniciou as manobras de reanimação cardio-pulmonar que duraram aproximadamente 50 minutos, após esse procedimento foi constatado óbito pelo médico do Samu.



O rapaz estava participando de uma festa, e de acordo com testemunhas, algumas pessoas começaram a entrar na piscina, porém não fazia parte da diversão.



Segundo o comando do 3º Batalhão de Bombeiros em Corumbá, esse é o terceiro afogamento registrado esse ano de 2019, sendo os outros dois no Rio Paraguai.

