Morre no Rio, aos 40 anos, MC Sapão

O funkeiro MC Sapão, 40 anos, morreu no Hospital Rocha Faria, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (19).

Jefferson Fernandes Luiz, conhecido como MC Sapão estava internado desde o dia dez com quadro de pneumonia e insuficiência cardíaca. O funkeiro deixa quatro filhos: Pedro, Kevin, Odara e Brisa.

Em 2013, por problemas de saúde, ele precisou emagrecer 50 quilos. Com força de vontade e sem cirurgia, os exercícios ajudaram Sapão a manter o peso e ajudar no controle da diabetes tipo 2.

Jefferson Fernandes Luiz nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de novembro de 1979.

Em 2005, Sapão lançou "Diretoria", que se tornou uma das canções mais tocadas na comunidade do funk carioca.

O destaque musical deu a chance do cantor se apresentar em diversos bailes e clubes no Rio. E, no ano seguinte, ele emendou a boa fase com o CD "Tô tranquilão". A faixa título é sucesso até hoje.

Sapão também virou "queridinho" das celebridades. Em 2010, ele se apresentou no casamento dos atores Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank.

