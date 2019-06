Crítico de cinema e comentarista do Oscar, Rubens Ewald Filho morre aos 74 anos

Rauster Campitelli, com informações do Globo

O crítico de cinema Rubens Ewald Filho morreu nesta quarta-feira (19), aos 74 anos, após ficar internado por mais de um mês no Hospital Samaritano, em Higienópolis, região central de São Paulo. Rubens sofreu um desmaio num shopping da capital e caiu na escada rolante.

Dono de uma memória infalível, ele impressionou milhões de telespectadores, ano após ano, durante a transmissão da cerimônia do Oscar, citando os nomes de uma infinidade de artistas ligados ao cinema, assim como seus vastos currículos.

A inesgotável cultura cinematográfica de Rubens por meio de comentários não “apenas” enciclopédicos como marcados por tom pessoal inconfundível – conforme evocado no livro “O Oscar e eu” (2003) -, era uma das grandes atrações do Oscar, além do resultado propriamente dito.

A projeção alcançada por Rubens se deve ao seu perfil comunicativo e ao trânsito por diversas mídias, como jornais, rádios e emissoras de televisão. O crítico e comentarista também registrou seu extenso conhecimento em muitos livros, popularizados como confiáveis fontes de consulta. Entre eles estão “Os 100 melhores filmes do século 20”, “Os 100 maiores cineastas” e, principalmente, “Dicionário de cineastas”.

A versatilidade de Rubens fica comprovada na variedade de funções que exerceu ao longo do tempo. Na crítica, terreno em que ganhou maior destaque, escreveu sobre os lançamentos em salas de cinema e também em vídeo, DVD e TV. Levou seu patrimônio cinematográfico para a Globo, Cultura e o mundo da TV por assinatura (HBO, Telecine, TNT).

Também esteve à frente de alguns dos mais relevantes festivais de cinema do Brasil – como consultor do Projeto Paulínia Magia do Cinema / Polo de Cinema e curador dos festivais de Gramado e Paulínia.

