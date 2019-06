Vídeo: Homem é executado por pistoleiros em oficina

Ademir Rodrigues Dominguez, 67 anos, foi assassinado no início da tarde desta quarta-feira (19) em uma oficina mecânica no centro de Ponta Porã.

De acordo com as primeiras informações, três homens chegaram ao local em uma caminhonete com placas do Brasil, dois desceram e efetuaram 15 disparos contra a vítima que aguardava o conserto de seu veículo. A vitima morreu na hora.

Ademir é proprietário da estação de serviços Cerro Memby, onde na terça-feira (18), André Sánchez foi morto a tiros depois de enfrentar os autores. A ação foi filmada pelas câmeras de segurança do local.

A policia investiga se os dois crimes teriam ligação.

Deixe seu Comentário

Leia Também