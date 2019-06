Vídeo - homem é executado após lutar contra bandidos

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Um vídeo mostra os momentos de tortura que Andrés Sanchez passou antes de ser morto a tiros na tarde desta terça-feira (18) em Yby Ya’ú, povoado localizado no território paraguaio, a pelo menos 100 km de Ponta Porã (MS).

Ele resistiu a um sequestro durante alguns minutos, lutou com criminosos, que estavam armados, mas acabou morto. Nas imagens da para ver o momento em que uma caminhonete chega ao posto de combustíveis e quatro criminosos encapuzados e armados descem do carro.

Um deles vai até a conveniência onde Andrés estava e o leva para o pátio do posto à força. A vítima, que está com uma camiseta vermelha e bermuda, tenta se afastar e impedir que os criminosos o levem.

Mas, ele acaba lutando com três dos suspeitos, enquanto o quarto vigia a entrada do posto e manda o frentista deitar no chão.

A vítima tem a camisa rasgada enquanto tenta fugir dos bandidos. Ele é arrastado até a caminhonete, mas os suspeitos não conseguem colocá-lo no veículo. Ele até consegue escapar e corre alguns metros e é baleado. Após o crime os autores entram na caminhonete e fogem em alta velocidade.

O local onde ocorreu o crime é isolado e de difícil comunicação. As primeiras informações revelam que Andrés seria filho de um fazendeiro da região.

