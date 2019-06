Tio e sobrinho são mortos a golpes de facão

O tio Josias da Silva Machado, 48 anos. e o sobrinho Pedro Avila Morales Filho, 19 anos, foram encontrados mortos na manhã deste sábado (15), na aldeia Jaguapiru, em Dourados, segundo informações do boletim de ocorrência.



Pedro foi atingido por golpe de facão do rosto ao pescoço, e teve a cabeça arrancada do corpo. Josias foi atingido por golpes de faca na cabeça e no tórax.



Segundo informações do registro, tudo indica que tio e sobrinho foram alvo de uma emboscada na madrugada. Pelo menos três pessoas esperavam os dois na estrada conhecida como Brejinho, próximo ao Hospital da Missão.



Os dois corpos foram encontrados por moradores, que avisaram as lideranças indígenas. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de Dourados.

