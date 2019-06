Indígena é assassinado a pauladas em aldeia

O corpo do indígena Felismar Benitez Ortiz, 28 anos, foi encontrado às margens de um lago, em uma reserva da aldeia Bororó em Dourados. Ele foi assassinado com golpes de madeira no rosto e na cabeça, provavelmente na noite de sábado (1).



De acordo com o site Dourados News, testemunhas encontraram o indígena e acionaram a polícia. Felismar apresentava ferimentos no rosto e na cabeça. Próximo ao local onde o corpo foi achado, peritos encontraram pedaços de madeira com vestígios de sangue.



Testemunhas relataram que viram a vítima com outras pessoas próxima ao lago ingerindo bebida alcoólica.



Até o momento nenhum suspeito foi identificado. A polícia segue investigando o caso que foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.

