Filho encontra pais mortos em aldeia

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O filho de Rozilene Rosa Pedro, 34 anos, e de Osvaldo Ferreira, 38 anos, encontrou os pais mortos dentro de casa e avisou a professores sobre o crime na Aldeia Bororó, reserva indígena de Dourados, na manhã desta sexta-feira (7).

Segundo informações do Dourados News, a criança de nove anos chegou na escola e contou aos docentes que os pais estavam mortos em casa.

A partir da informação, lideranças indígenas e a Polícia Militar foram acionadas e constataram o crime. Ainda não se sabe se o menino presenciou o caso.

Rozilene possuía quatro golpes de faca no tórax e um no pescoço. A suspeita é que ela também tenha sofrido violência sexual, já que estava nua e caída próxima a cama. Ela também tinha ferimentos no rosto causado por mordida de cachorros.

O marido dela tinha aparentemente, pelo menos duas perfurações no tórax. Uma faca, que pode ter sido usada no assassinato foi apreendida.

A perícia acredita no homicídio realizado na noite anterior e investiga o caso. Nenhum suspeito foi identificado ou encontrado.

