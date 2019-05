Após ser expulsa, mulher coloca fogo na casa da cunhada em aldeia

Uma mulher incendiou a casa da cunhada após ser expulsa do local na aldeia Jaguapiru, em Dourados, distante 225 km de Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro policial, a casa ficou destruída, mas não houve feridos. Conforme a dona da residência, Eloiza Souza Silva, de 25 anos, dela morava no local com seis filhos e a cunhada.

Eloiza teria pedido, dias antes ao incêndio, para a cunhada sair do imóvel. A suspeita de incendiar a casa teria feito ameaças de que destruiria a residência caso ela tivesse que ir embora.

Quando Eloiza chegou em casa na noite de sábado (4), ó imóvel já havia sido destruído pelo fogo e só restavam as cinzas. Vestígios de chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita ainda não foi localizada pela polícia.

O caso será investigado e foi registrado como incêndio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

