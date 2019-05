PF faz operação para desarmar índios que disputam aldeia em MS

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (21), a operação “Paz no Campo”, para desarmar dois grupos indígenas rivais que disputam o comando da aldeia Alves de Barros, em Porto Murtinho.

As investigações começaram em 2018, a partir de informações recebidas pelo Ministério Público Federal (MPF) e repassadas à Superintendência da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. A PF identificou a existência de dois grupos rivais, com possibilidade de conflito e vítimas em atos de violência, inclusive com o uso de armas de fogo.

Com o apoio da Polícia Militar do Estado (PM-MS), trinta policiais federais cumpriram, nesta terça-feira, três mandados de busca e apreensão, em Porto Murtinho e Bodoquena. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande

Os materiais apreendidos e os presos em flagrante serão conduzidos à sede da Polícia Federal, em Campo Grande, onde ficarão à disposição da Justiça Federal.

