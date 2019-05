PF realiza operação contra distruição online de material de abuso infantil

A Polícia Federal realiza uma operação contra a distribuição pela internet de material contendo abuso de crianças e adolescentes nesta sexta-feira (17). Segundo a corporação, estão sendo executadas ações em uma cidade do interior e no Rio de Janeiro.



A investigação começou a partir da prisão de um casal que abusava de crianças da própria família e registrava os atos em vídeos no Leste Europeu.



A partir da cooperação policial internacional, envolvendo também autoridades da Austrália e França, a polícia brasileira chegou a um casal brasileiro que aparece em um vídeo abusando de um bebê.



Com base nas investigações, a Justiça Federal autorizou a prisão preventiva de um suspeito e a realização de buscas em endereços onde o material poderia ter sido produzido.

Deixe seu Comentário

Leia Também