"Chucky" é encontrado morto em comércio

Um homem identificado apenas como “Church'” foi encontrado morto em um estabelecimento comercial em Paraíso das Águas nesta manhã de segunda-feira (17).

De acordo com testemunhas ao site BNC, Church chegou no local na noite de domingo (16) acompanhado de uma amigo, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Todos teriam indo embora e somente a vítima ficou no comércio.

A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto, já que não há sinais de violência no corpo. A Polícia Civil foi acionada e aguarda a chegada da Perícia de Costa Rica (MS), distante 120 km.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal ( IML) de Paranaíba. A polícia procura por familiares dele.

