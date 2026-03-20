Menino cai e bate a cabeÃ§a em arquibancada durante recreio em escola de LadÃ¡rio

Aluno, de 7 anos, sofreu um acidente em uma escola na região central de Ladário na tarde de quinta-feira (19), após bater a cabeça durante o intervalo e necessitar atendimento do Corpo de Bombeiros.

A criança caiu da própria altura ao brincar e atingiu a quina de uma arquibancada, provocando hemorragia na testa, acima da sobrancelha esquerda. Professores já haviam realizado os primeiros socorros antes da chegada da guarnição.

Os militares realizaram avaliação pré-hospitalar e transportou o menino ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde foi deixado aos cuidados do médico plantonista. A criança estava acompanhada pela mãe.

A unidade escolar já havia recebido o projeto “Bombeiros na Escola” no ano passado, que capacita professores e funcionários a prestarem atendimento inicial em casos de emergência, destacando a importância da preparação em situações de risco.

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