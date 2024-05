Menino de 13 anos chega com sacola de doce furtado em casa e mãe chama a polícia

Um menino, de apenas 13 anos, foi encaminhado para a delegacia após furtar doces, sorvetes e cigarros em uma conveniência localizada na Rua José Ferreira da Costa, em Costa Rica. Ele teria praticado este mesmo crime dias antes no estabelecimento.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de furto. Ao chegar no local a vítima disse não saber ao certo o que havia sido levado. Enquanto a polícia trabalhava fazendo os levantamentos iniciais, foram acionados para ir até a casa do suspeito, na Rua Sabina Batista Correa.

No novo endereço, a mãe do adolescente contou que o filho chegou em casa por volta das 2h15 da madrugada com uma sacola cheia de potes de sorvete, cigarros e outros produtos que disse ter comprado. Ainda assim, ela desfiou e acionou as autoridades.

Quando questionado sobre a origem dos produtos, o menor confessou o crime. Ele disse ainda que seria o autor de outro furto no local, ocorrido há dois dias. Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido, sendo encaminhado para a Delegacia de Costa Rica.

Além disso, consta ainda no registro policial que o menor também esteve envolvido no furto de uma bicicleta motorizada há uma semana.

O caso foi registrado como furto qualificado.

