Menino de 9 anos morre ao cair da janela do 4ª de um prédio

Um menino de 9 anos morreu na manhã desta quarta-feira (19), depois de cair do 4º andar de um prédio, de uma altura de aproximadamente de 16 metros, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o G1, a criança passou pela tela de proteção que havia na janela do apartamento. O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima, mas quando eles chegaram, um médico que passava pelo local já havia atestado a morte.

Segundo as informações passadas pelo major Mauro Júnior, do 22º Batalhão da Polícia Militar, o menino estava em casa com uma empregada. Mais cedo, ele tentou sair de casa sozinho, mas foi impedido pelo porteiro. Pouco depois que subiu de novo para o apartamento, a empregada relatou que escutou um barulho e um grito, e descobriu que ele havia caído da janela. Ela acionou o pai da criança e a Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que a será instaurado um inquérito policial para apurar o caso. O major também disse que encontrou uma tesoura no parapeito da janela.

