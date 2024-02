JD1TV: Michele Bolsonaro cita fortalecimento do PL em encontro na Capital

A Presidente Nacional do PL (Partido Liberal) Mulher, Michelle Bolsonaro, esta participando de um evento voltado ao público feminino do estado na manhã deste sábado (24), em Campo Grande. Além dos presentes, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou do evento por vídeo chamada.

Com cerca de 4 mil pessoas reunidas, o evento contou com apoiadores dos 79 municípios. O encontro teve por objetivo engajar mais mulheres na política. A data de hoje, dia 24 de fevereiro, foi escolhida por ser o dia da conquista do voto feminino, reconhecido em 1932 e encorpado na Constituição de 1934.

“Tenho um ‘pézinho’ no agro, e um carinho especial por Mato Grosso do Sul e por isso a escolha de retomar as atividades do PL Mulher em MS”, destacou Michele Bolsonaro durante sua fala.

Em continuação, a ex-primeira-dama falou sobre sua trajetória e ações sociais feitas desde o governo de Bolsonaro. Fora isso, ela comentou sobre a estruturação do partido, para fortalecimento da base.

“Estamos estruturando o partido estadual, pois isso vai fortalecer nossa base, e consequentemente faremos o maior número de vereadores e vereadoras em 2024. Queremos uma política limpa e de bem, queremos transformar a política tendo em vista a identidade feminina”, finalizou.

A presidente do PL Mulher de Campo Grande, Ana Portela, disse acreditar na realização das mudanças. “Eu acredito que nós mulheres conseguimos sim realizar mudanças na nossa cidade, estado e país. Estamos juntas, unidas por um só objetivo”, disse ela.

Deputados estaduais e federais de Mato Grosso do Sul, assim como participantes da liderança do PL Mulher de diferentes estados brasileiros, assim como a vice-presidente nacional do PL Mulher, Amália Barros, acompanharam o evento.

Veja um trecho do evento:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também