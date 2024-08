Morador de Naviraí morre em acidente no Paraná

O motorista José Lazaro Rodrigues da Silva, de 33 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito, ocorrido na BR-153, no Paraná. O caso aconteceu na quarta-feira (7), mas foi divulgado apenas durante a quinta-feira (8).

Conforme as informações policiais, divulgadas por sites do estado do Paraná, José seria morador da cidade de Naviraí. Ele estava em uma carreta, com placas de Campo Grande, que teria apresentado problemas no sistema de freios.

Em seguida, a carreta acabou colidindo na traseira de uma caminhonete Amarok e foi arremessada para um barranco.

José ficou preso às ferragens e mesmo com a tentativa de socorro, ele faleceu no local.

