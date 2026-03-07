Morador do Pantanal é socorrido de barco após ser picado por escorpião

Um trabalhador rural de 39 anos foi resgatado após ser picado por um escorpião na região do Pantanal do Paiaguás, próximo ao Porto São Pedro, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima relatou que foi picada por um escorpião amarelo de pequeno porte por volta das 13h do dia anterior. A picada ocorreu no antebraço esquerdo, próximo ao pulso.

Durante o atendimento, os socorristas constataram que o homem apresentava inchaço no antebraço e na mão esquerda, além de relatar dor no local da picada e no lado esquerdo do corpo.

Por se tratar de uma região de difícil acesso no Pantanal, os bombeiros precisaram se deslocar de barco até o local do atendimento. O trajeto entre Corumbá e a região do Porto São Pedro durou cerca de 10 horas de navegação.

Após o resgate, o trabalhador foi encaminhado para avaliação médica e permaneceu sob cuidados da equipe de saúde.

