Morador procura polícia após encontrar marca de tiro no portão no Guanandi

Morador, que não teve a identificação revelada, procurou auxílio da Polícia Militar durante o domingo (15), após encontrar um marca de tiro no portão da própria residência, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais conversaram com o morador e ele notou que havia uma marca no portão, mas durante a varredura pelo local, nem os militares, nem a própria pessoa encontraram a cápsula deflagrada.

Foram realizadas diligências no intuito de encontrar algum outro vestígio ou até mesmo o suspeito dos disparos, contudo, nada foi localizado.

Ainda sobre a ocorrência, os policiais receberam informações após diversas ligações serem feitas a central de operações, que o suspeito dos disparos estava trafegando pelo bairro em um Hyundai HB20, de cor marrom.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

