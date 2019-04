Morre idosa que foi amarrada e agredida por jovem drogado

Maria da Conceição Silva, 83 anos, que foi amarrada e agredida por Jeferson Torres Marques Rodrigues, de 21 anos no dia 20 do mês passado, morreu nesta quinta-feira (25), na Santa Casa da capital, onde estava internada, em coma.

O crime aconteceu em Coxim, na casa da idosa. Jeferson Torres foi preso horas depois do fato e contou a polícia que teria usado muitas drogas, invadiu a casa de Dona Maria, amarrou e a agrediu. Ele falou ainda que esperou o neto da vítima dormir para roubar uma motocicleta e o celular. O neto foi o primeiro a ver a avó ferida, com os braços amarrados para trás com um lençol.

Devido as agressões e ao amordaçamento, faltou oxigenação no cérebro o que provocou um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela não resistiu e morreu nesta madrugada.

