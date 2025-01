Morre traficante que capotou caminhonete com mais de 1,5 toneladas de drogas em Caarapó

Saiba Mais Polícia JD1TV: Traficante fica em estado grave após capotar caminhonete carregada com drogas

O traficante Luiz Fernando Gomes De Oliveira, de 19 anos, que se acidentou durante a tarde de quinta-feira (9), em uma estrada vicinal entre Amambai e Caarapó, não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a manhã desta sexta-feira (10).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele tinha múltiplos cortes na face, edema e hematomas, além de outras fraturas graves. No Hospital da Vida, em Dourados, os médicos apontaram que ele estava com suspeita de morte cerebral.

Hoje pela manhã, o pai do rapaz foi até a Delegacia de Caarapó, onde realizou a complementação do registro policial ao notificar o falecimento de Luiz.

Acidente grave – O rapaz estava em uma caminhonete Chevrolet S10, quando acabou perdendo o controle de direção e capotou várias vezes antes de parar completamente em meio a vegetação.

Ele foi socorrido, sendo encaminhado em estado grave para o hospital de Caarapó, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Dourados, onde está sendo atendido pela equipe médica.

A polícia foi acionada e realizou a apreensão da carga ilícita encontrada no veículo, que totalizou mais de 1,5 tonelada de drogas, incluindo 1.554 quilos de maconha e 12,6 quilos de skunk.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

