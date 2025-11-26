Morte de cachorro atropelado causa briga entre vizinhos em Campo Grande

Um cachorro morreu ao ser atropelado por uma moto durante a noite desta terça-feira (25), no Bairro Jardim Santa Felicidade, localizado em Campo Grande. A morte do animal causou uma briga entre duas vizinhas, levando as duas para delegacia.

Conforme o boletim de ocorrência, uma das moradoras do bairro estava sentada na frente de casa, cuidando os filhos pequenos, que brincavam na rua. Em determinado momento um motociclista desconhecido passou pelo local, atropelou e matou o cachorro da vizinha, fugindo em seguida.

Após o acidente, a filha da mulher que teve o cachorro morto começou a xingar a outra, chamando-a de ‘vagabunda’ e afirmando que o motociclista só causou o acidente porque desviou dos filhos dela.

A situação levou a vizinha ofendida a se exaltar, momento em que desferiu um tapa no rosto da mulher. A situação acabou quando o marido da jovem se envolveu na situação, que segurando a agressora pelo braço para evitar novas brigas.

Nenhuma das partes sofreu lesões físicas. Após serem levadas para a delegacia, ambas assinaram Termo de Compromisso e Liberação antes de serem liberadas. Ainda durante o atendimento, a vizinha que teve o cachorro atropelado manifestou interesse em representar contra a gestante.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como vias de fato e será investigado.

