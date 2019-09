Morto a tiros, jovem tinha relatado à família ameaças do PCC

Jhonatan Estanley Caldas, 21 anos, foi morto com dois tiros na cabeça no Jardim Anache, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um familiar da vítima contou que dias antes do assassinato estava sendo ameaçado de morte por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ainda de acordo com o registro policial, Jhonatan estava em frente à residência com mais cinco amigos, quando um veículo com dois homens passou pelo local.

O carro parou na esquina, a dupla desceu e disparou contra Jhonatan. Ele foi atingido por dois tiros na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Jhonatan não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os assassinos fugiram e não foram localizados, e nem identificados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

