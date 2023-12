Motociclista 'azarado' é atropelado por viatura da Força Nacional de Segurança Pública

Um motociclista azarado acabou sendo atropelado por uma viatura da Força Nacional, ao ‘passar’ com tudo no cruzamento da Rua Ipê 2 com a Rua Travessa, em Ponta Porã.. A colisão aconteceu durante a tarde desta quarta-feira (6).

Conforme as informações iniciais, por conta da colisão o homem foi arremessado para o meio fio do cruzamento. O motociclista acabou recendo os primeiros socorros dos próprios policiais, que estavam na viatura.

Não existem informações se o homem acabou tendo ferimentos pelo corpo. A moto acabou ficando ‘embaixo’ do carro.

