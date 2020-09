Motociclista é encontrado morto com pescoço quebrado ao lado da moto

Gabriel Fagundes Rodovalho, de 19 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (14), em uma estrada vicinal próximo a uma fazenda na cidade de Paraíso da Águas, que fica a 277 km de Campo Grande. O corpo estava ao lado de sua motocicleta, uma Honda Bros 250 cilindradas.

Segundo o site BNC, Gabriel teria passado o domingo (13) na casa de amigos, por volta das 19 horas foi embora em direção a sede da fazenda onde trabalhava como vaqueiro, mas ele não chegou ao seu destino.

Seu corpo foi encontrado na manhã de segunda (14) por um tratorista que passava pela estrada. O corpo estava ao lado da moto e ele estava sem capacete, a suspeita é de que Gabriel tenha fraturado o pescoço.

A perícia de Costa Rica, juntamente com o delegado de Polícia Civil, Alexandro Mendes de Araújo estiveram no local realizando a perícia do local e do corpo. Haviam vários ferimentos no corpo, devido à queda. Não foi identificado sinais de violência.

Deixe seu Comentário

Leia Também