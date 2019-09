Motociclista é executado por pistoleiros na fronteira

Joilson Francelino, com informações do Porã News

Wilson Roberto Sanchez, 32 anos, foi executado a tiros na manhã desta terça-feira (3) quando transitava em sua motocicleta em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, a vítima foi abordada por pistoleiros que, sem mediar palavras, chegou efetuando aproximadamente 20 disparos de pistola 9mm.

O socorro foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima já estava morta. Informações apontam que o crime pode ter relação com acerto de contas do narcotráfico, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese.

O caso esta sendo investigado.

