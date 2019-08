Corpo de homem raptado é encontrado esquartejado na fronteira

Joilson Francelino, com informações do MS Notícias

O comerciante Adolfo Gonçalves Camargo, 31 anos, foi encontrado esquartejado em uma estrada vicinal entre os distritos Sanja Pytã e Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Ele tinha sido levado um pouco mais cedo por pelo menos três homens que estavam em uma caminhonete S10 branca com placas do Paraguai.

Adolfo estava em frente a casa da mãe dele no bairro da Glória nas proximidades da Linha Internacional quando foi rendido e colocado na caminhonete sob a mira de fuzis.

Familiares do comerciante procuraram as policiais de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero e logo depois do registro do rapto, dezenas de policiais brasileiros e paraguaios iniciaram as buscas e acabaram encontrando o corpo que estava mutilado e dividido em três sacos pretos.

Peritos brasileiros abriram um dos sacos e fizeram o primeiro reconhecimento por uma foto e depois o corpo foi entregue para uma funerária. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também