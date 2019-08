8ª Black Friday Fronteira acontecerá em setembro

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A 8ª Black Friday Fronteira foi lançado nesta sexta-feira (16) em Campo Grande.

O evento realizado no Senac Turismo e Gastronomiae é uma promoção da Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã.

Nos dias 5,6,7 e 8 de setembro, o Black Friday Fronteira vai abranger as lojas de Pedro Juan Caballero. Já nas lojas brasileiras, serão somente nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

“Os organizadores fizeram um amplo estudo para ofertar os melhores preços, inclusive comparando preços de produtos até com plataformas digitais aqui do Brasil para poderem deixar o preço bem competitivo e atraente, são mais de 100 lojas participantes que vão conceder descontos de até 50%”, explica o presidente do Sistema Fecomércio-MS, Edison Araújo.

Em 2018, a Black Friday Fronteira atraiu mais de 70 mil turistas, de acordo com a organização, lotando 100% os hotéis das fronteiras. Foram 17 mil veículos circulando entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero durante os quatro dias de campanha e o comércio das duas cidades receberam o aporte de mais de 27 milhões de dólares no período.

O evento contará com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecoércio-MS).

