Confira os ganhadores da promoção de ingressos para o show do Raça Negra

O JD1 Notícias em parceria com a Santo Show – Arte e Entretenimento sorteou nesta quinta-feira (18) dois pares de ingressos para o show do Raça Negra, que acontece nesta sexta-feira (18), em Campo Grande.

O promoção foi feita no Instagram e os sortudos que levarão um acompanhante para o evento são: @nicebelezapura33 e @rosimere_castro.

Os ganhadores têm até as 12 horas desta sexta-feira (19) entrar em contato com a redação pelo telefone (67) 996479098 para saber como retirar os ingressos e informar o nome do acompanhante.

O JD1 agradece a participação dos leitores e convida a acompanhar as redes sociais para as próximas promoções e parcerias. Quem não deu sorte desta vez, ainda dá tempo de comprar o ingresso na Conveniência Pé de Cana – rua Euclides da Cunha, 360, Jardim dos Estados ou pelos telefones (67) 3025-4006 ou (67) 99807-4123.

Show de 35 anos

A banda Raça Negra, que conquistou o Brasil com seu “Dididiê”, fará um show imperdível em comemoração aos 35 anos do grupo. O espetáculo será às 22 horas, no Ondara Palace, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo - Jardim Veraneio (próximo ao CRM/MS).

