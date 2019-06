Ganhadora da promoção está animada para show com Dado e Bonfá

Com os ingressos nas mãos, depois de ter ganhado a promoção do JD1 Notícias, em parceria com a Abappai Produções , de Dia dos Namorados, Mariana Leite está animada para o show com os integrantes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, na quarta-feira (12), no Bosque Expo.

Mariana destacou que é a primeira vez que ganha um sorteio. Ela soube da promoção pelo Instagram e animou-se em participar. “Foi a primeira vez que tentei, queria muito e ganhei. Estou muito feliz”, afirmou.

Fã da banda de rock mais emblemática do país, Mariana relembra sua infância, quando sua irmã ouvia os álbuns da Legião. “Cresci ouvindo e acho uma banda sensacional, a música que mais gosto é Faroeste Caboclo, pela história contada”, conta.

Além do ingresso, Mariana ganhou também uma diária no Hotel Deville. Ela disse que queria fazer uma surpresa para a namorada, mas não resistiu e contou antes. “Será uma noite incrível”, destacou.

Se você também ficou animado para assistir ao show dos integrantes da Legião Urbana, ainda dá tempo de garantir seu ingresso. Você pode comprar pela internet, clicando neste link , ou indo à loja Augusta Life Store, na rua 15 de Novembro, 214, Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também