Capital recebe integrantes da Legião Urbana e Rodrigo Santos, eterno Barão Vermelho

O público campo-grandense terá a oportunidade de curtir de perto, os grandes sucessos da banda mais emblemática do país, a Legião Urbana. Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá desembarcam na capital no dia 12 de junho para apresentação única, no Bosque Expo.

Realizado pela Abappai Produções, o evento nasceu do desejo de trazer a banda mais icônica aos palcos campo-grandense. “É um momento único para Campo Grande. Legião Urbana é banda que tocou e encantou o coração de muitos fãs, que preservam até hoje as características e as músicas na memória. Com certeza será um evento para toda a família e uma oportunidade para os apaixonados curtirem juntos um dos melhores shows do ano”, explica o produtor cultural e realizador Marcus Barão.

Para abrilhantar ainda mais o evento, o eterno baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos, também se apresentará. Ansioso para seu show em Campo Grande, o músico promete um show com base no DVD “A Festa Rock”. “Também no repertório do Barão Vermelho, que ajudei a construir em 25 anos de banda. Claro, músicas da Cazuza e The Police, também estarão no repertório . Talvez algo do novo disco . Vou decidir na hora. Mas será um super show de Rock’n’ Roll, onde a plateia canta tudo junto com a gente”, destacou.

A abertura do show fica por conta da “A Banda de Ontem”, que promete fazer o público voltar no tempo com clássicos do pop rock nacional e internacional. O evento será no espaço de eventos anexo ao Shopping Bosque dos Ipês, “Bosque Expo”, com capacidade para 6 mil pessoas, em ambiente climatizado, seguro e com estacionamento.

Os ingressos já estão a venda, no segundo lote, e há opção da meia-entrada mediante comprovação com carteirinha e através do nosso "Ingresso Solidário". Ganha 50% de desconto na entrada inteira quem doar um agasalho ou 1 kg de alimento não perecível.

Serviço

Data: 12 de junho, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês

Setor Pista

Meia-entrada R$ 100,00

Ingresso social R$ 100,00 + 1kg de alimento ou 1 agasalho

Inteira R$ 200,00

Setor VIP

Meia-entrada R$ 180,00

Ingresso social R$ 180 + 1 agasalho ou 1 kg de alimento

Inteira R$ 360,00

Os ingressos podem ser adquiridos na loja Augusta Life Store, na rua 15 de Novembro, 214, centro, ou clicando neste link .

