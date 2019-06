Integrantes da Legião Urbana fazem show comemorando 30 anos da banda

O Dia dos Namorados será especial na capital sul-mato-grossense, isso porque desembarcam, no dia 12, os integrantes da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá e o eterno baixista do Barão Vermelho, Rodrigo Santos, para um show que promete ficar para a história.

A expectativa para o evento é boa, aponta o produtor cultural e realizador Marcus Barão. “No Dia dos Namorados traremos uma banda que representa e falava muito de amor. A gente escolheu uma banda de rock para sair desse estigma de que ‘noite de amor tem que ter Fabio Júnior, Roberto Carlos, sertanejo’, não, a gente vai trazer uma banda de rock, que fale de amor”, disse, ao mencionar a Legião Urbana.

Barão afirmou ainda que o evento vem com uma homenagem ao roqueiro Sérgio Augusto Bustamante, o Serguei, que morreu na sexta-feira (7). “Recebi a notícia muito triste que o Serguei morreu, ícone do rock no Brasil, vamos homenageá-lo no show, grande mestre do rock. Apesar de tudo, era um cara de que todos gostavam”, destacou, ao relembrar a amizade de 35 anos com o roqueiro.

Ansioso para seu show em Campo Grande, o eterno baixista do Barão Vermelho, Rodrigo, manda recado para o público sul-mato-grossense. “Campo Grande é uma cidade linda, onde fiz muitos amigos ao longo da carreira como Leo Jaime, Lobão, Barão, Kid Abelha e também na minha carreira solo, já indo aí algumas vezes. Sempre fui muito bem recebido. Numa dessas idas, levei o Andy Summers também, numa turnê em 2015”, descreve.

Show

O evento será no espaço de eventos anexo ao Shopping Bosque dos Ipês, Bosque Expo, com capacidade para 6 mil pessoas, em ambiente climatizado, seguro e com estacionamento. Os ingressos já estão à venda (segundo lote) para curtir os clássicos da Legião Urbana e do Barão Vermelho, que ganharam a eternidade no coração dos fãs.

Promoção

Para garantir o seu ingresso e de mais um acompanhante, o JD1 Notícias e a Abbapai Produções promovem um sorteio de ingressos para o show. Para concorrer, basta seguir o perfil do JD1 Notícias, no Instagram, e marcar quatro amigos na foto oficial. Além dos ingressos, você e seu acompanhante concorrem a uma diária no Hotel Deville.

O sorteio acontece dia 10, às 18h. A diária é com check in às 14h e check out às 12h do dia seguinte ao escolhido.

Ingressos

Corra e garanta seu ingresso no site: www.abappai.byinti.com.

Venda em loja física: Augusta Life Store – rua 15 de Novembro, 214, Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também