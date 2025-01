Motociclista é socorrido após sofrer acidente grave em São Gabriel do Oeste

Um motociclista, de 19 anos, ficou gravemente ferido depois de sofrer um acidente na madrugada deste sábado (18), no cruzamento das ruas Curió e Uirapuru, em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, o rapaz seguia pela Rua Uirapuru quando bateu contra a lateral de um carro ao invadir a preferencial. Por conta do impacto, o motorista do veículo teve ferimentos leves.

O motociclista acabou tendo uma fratura no fêmur e suspeitas de fraturas nas costelas, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para hospital da cidade.

Segundo o site Idest, a equipe da Polícia Militar esteve no local para atender o caso e fazer as investigações sobre as causas do acidente.

