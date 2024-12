Motociclista é socorrido com fratura na perna após bater em caminhonete na BR-262

Um motociclista, de 30 anos, ficou ferido após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-262, na saída para Campo Grande, em Três Lagoas, durante a noite de segunda-feira (30).

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o homem estava em uma Honda CB Twister no sentido São Paulo/Campo Grande, quando acabou atingido a lateral de uma caminhonete Chevrolet S10, que seguia na direção oposta.

Por conta do forte impacto, os dois veículos tiveram danos significativos. Além disso, o motociclista foi arremessado ao solo de maneira violenta, sofrendo uma fratura no fêmur e várias escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico. Além do socorro, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o local, fazendo as investigações a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também