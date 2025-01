Motociclista fica em estado gravíssimo após causar acidente em Dourados

Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 23 anos, ficaram gravemente feridos durante uma colisão entre duas motos durante a noite de sexta-feira (17), no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Ediberto Celestino de Oliveira, área central de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados Informa, as duas motos seguiam no sentido leste-oeste. A moto em que a mulher era passageira estava parada em um dos semáforos do cruzamento, quando acabou sendo atingida por outra motocicleta, conduzida pelo homem, de 40 anos.

A mulher teve uma fratura na perna esquerda, sendo socorrida e levada para o Hospital da Vida. Enquanto isso, o outro ferido acabou sendo arrastado por cerca de 40 metros antes de bater contra uma árvore. Ele foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com fratura nos dois braços, no fêmur e na bacia.

Em estado gravíssimo, ele também foi levado para o Hospital da Vida. Ao site, testemunhas afirmaram que ele estava fugindo quando causou o acidente. O homem havia batido em outro veículo antes de atingir a moto.

