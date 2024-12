Motociclista morre após bater no meio-fio e ser atropelado na Gunter Hans

Um homem de 41 anos morreu depois de bater a moto no meio-fio no canteiro da Avenida Gunter Hans e em seguida ser atropelado por outro motociclista na madrugada deste domingo (15), no Jardim Tarumã em Campo Grande.



Conforme o boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo que trafegava na mesma rua, sentido centro/bairro, viu quando o motociclista colidiu com meio-fio do canteiro central da avenida, quase esquina com a Rua Enseada. Com o impacto a vítima e a motocicleta foram parar no meio da avenida.



Para tentar evitar que a situação se agravasse e proteger a vítima, o motorista de aplicativo que testemunhou a cena ligou o pisca alerta, no entanto, não foi o suficiente e outros dois motociclistas que vinham na Avenida não pararam a tempo sendo que um deles acabou caindo no canteiro central e o outro passou por cima da cabeça da vítima que estava no chão.



Após o acidente os dois se levantaram rapidamente e fugiram do local. A Polícia Civil irá solicitar imagens de câmeras de segurança das proximidades.



Com a chegada da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Luiz Carlos e foi constatado que ele foi jogado por cerca de 11 metros do local onde colidiu com o meio-fio. O motociclista acabou perdendo o capacete durante a queda e sofreu diversas lesões na região da cabeça. Não sendo possível afirmar naquele momento se as lesões foram provocadas em decorrência da queda ou quando o corpo da vitima estava caído no asfalto e foi atropelado por um motociclista.



A vitima fatal não possuía CNH e sua motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran-MS por estar com a documentação atrasada.



No registro policial, as autoridades constataram que a via é bem sinalizada, no entanto o asfalto estava molhado em decorrência da chuva.



A equipe médica do SAMU declarou o óbito da vitima as 22hs05min. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac Cepol.

