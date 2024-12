Motociclista morre após ser atropelado por motorista bêbado em van do Paraguai na BR-163

Aos 30 anos, o motociclista Victor Afonso Ferreira Barbosa acabou perdendo a vida em um acidente de trânsito fatal na manhã deste domingo (15), na BR-163, no km 727, perímetro urbano de Coxim.



Segundo o Portal Coxim Agora, autoridades informaram que Victor seguia no sentido Coxim-Rio Verde (MT), e reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas. Neste momento, ele teve a motocicleta atingida violentamente por uma van que vinha atrás om placas do Paraguai, conduzida por Alejandro Gomes Florentin, de 26 anos.



Com o impacto, Victor foi arremessado contra a traseira de um GM Corsa que seguia à sua frente, caiu no chão e ainda foi atropelado pela van.



Após o acidente, o condutor da van tentou fugir do local, mas foi interceptado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a abordagem, Alejandro apresentava sinais evidentes de embriaguez. O teste do etilômetro confirmou o consumo de álcool, apontando um resultado de 0,64 mg/L, acima do permitido por lei. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Além do motorista, a van transportava um passageiro identificado de 29 anos.



O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e prestou atendimento à vítima no local. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, Victor não resistiu e veio a óbito no hospital.



A Polícia Rodoviária Federal continua investigando as circunstâncias do acidente para responsabilizar os envolvidos. Victor Barbosa, deixa dois filhos, sendo um com dois anos de idade, familiares e amigos enlutados.



