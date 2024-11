Motociclista morre após sofrer um acidente e ser socorrido desacordado em Dourados

Tadeu Vilela Leal, de 69 anos, morreu ao sofrer um grave acidente de trânsito durante a noite de quinta-feira (21), no cruzamento das ruas Oliveira Marques e Joaquim Alves Taveira, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 20h de ontem. A vítima seguia em uma BMW pela Rua Joaquim Alves Taveira, quando acabou colidindo com uma Honda Biz que trafegava pela Rua Oliveira Marques.

Por conta do impacto, Tadeu foi socorrido inconsciente e apresentou parada cardíaca, sendo atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital da Vida. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A outra motociclista tinha ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura no pulso. Ela também foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital da Vida, onde segue internada recebendo atendimento médico.

Diante da situação, o caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade e será investigado.

