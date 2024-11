Motociclista morre dias depois de sofrer um grave acidente de moto na Capital

Homem, de 36 anos, morreu dias depois de sofrer um grave acidente de moto em Campo Grande. Ele estava internado na Santa Casa após receber alta, piorar e voltar para o hospital.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima deu entrada dia 22 de outubro na unidade de saúde, apresentando um trauma torácico causado durante um acidente de moto, ocorrido em Campo Grande. Ele tinha ainda fraturas nas costelas e na clavícula.

Após passar por alguns procedimentos, o rapaz recebeu alta no dia 29 do mesmo mês. Acontece que, no dia 2 de novembro ele deu entrada novamente na Santa Casa, apresentando um quadro de comprometimento pulmonar e vários outros agravantes.

O motociclista ficou mais três dias internado antes de morrer às 08h15 de terça-feira (5). O irmão da vítima informou para a Polícia Civil que o rapaz não realizou o raio-X ou fez exame de sangue, que haviam sido pedidos pelo médico, antes de receber alta.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

