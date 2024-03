Almir Fernandes Oliveira, de 48 anos, morreu horas depois de ser socorrido em estado grave ao colidir a moto que conduzia contra um poste de energia elétrica na Avenida José Barbosa Rodrigues, na região do Residencial Búzios, em Campo Grande. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (14).

Consta no registro policial, que a irmã da vítima procurou a delegacia para notificar as autoridades a respeito do falecimento de Almir. Ele havia sido levado para a Santa Casa em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda mais cedo, o JD1 havia noticiado o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia no trajeto da avenida para quem segue na direção ao Aeroporto de Campo Grande, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste.

O Batalhão de Trânsito esteve no local e verificou que a moto estava danificada e não havia sinal de veículo envolvido no acidente.

A motocicleta foi recolhida para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), assim como os pertences da vítima.

No local também estiveram a Polícia Científica e a Polícia Civil para analisar as circunstâncias que levaram ao acidente de trânsito. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

