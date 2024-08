Motociclista que morreu após bater em poste da Avenida Bandeirantes é identificado

O motociclista, que morreu durante um grave acidente na Avenida Bandeirantes, região do bairro Amambai, em Campo Grande, durante a tarde de segunda-feira (26), foi identificado como Fábio Alves Ramires, de 39 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, e o apurado pelo JD1 ainda na tarde de ontem, a vítima seguia pela faixa da direita sentido bairro/Centro, quando acabou perdendo o controle e batendo contra uma placa de sinalização do lado esquerdo da pista.

Após a primeira colisão, o homem voa e bate em um poste de energia elétrica. Por conta do impacto, o capacete de Fábio acabou saindo e ele bateu a cabeça de maneira violenta, causando perda de massa encefálica e ocasionando sua morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais. Como não portava documentos, as autoridades não conseguiram identificar o motociclista. Porém, em seu bolso ele portava um cartão de banco com seu nome, o que ajudou os policiais a entrarem em contato com uma irmã, que mora em Dourados.

Por não ter muito contato com a vítima, ela passou o telefone de um tio do rapaz, que mora em Campo Grande. Ele foi responsável por ir até o IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal), fazendo o reconhecimento do corpo.

Posteriormente, o homem foi até a delegacia, fazendo a complementação do registro policial com a identificação da vítima. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

