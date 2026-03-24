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PolÃ­cia

Motociclista que morreu na Serra de Maracaju tinha 19 anos

Ele teria caÃ­do durante o percurso da BR-060, no sentido para Nioaque

24 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa
Marcelo morreu em acidente de motoMarcelo morreu em acidente de moto   (Jardim MS News)

O motociclista encontrado morto na BR-060, na região da Serra de Maracaju, na manhã desta segunda-feira, dia 23, foi identificado como Marcelo da Silva Ribeiro Júnior, de 19 anos.

Ele teria perdido o controle durante o percurso da pista e acabou caindo, onde não resistiu aos ferimentos, conforme relato de testemunhas.

Segundo o site Jardim MS News, o corpo do jovem estava próximo a motocicleta e um guard rail. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e ao chegar no local, visualizou a vítima sem sinais vitais.

O corpo de Marcelo foi encaminhado para o IML de Jardim, onde passou por exames necroscópicos.

O velório e sepultamento devem ocorrer em Aquidauana ao longo desta terça-feira, dia 24.

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