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PolÃ­cia

Homem Ã© encontrado morto ao lado de moto em rodovia

Equipes da PolÃ­cia RodoviÃ¡ria Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrÃªncia

23 marÃ§o 2026 - 16h51Brenda Assis
O acidente aconteceu nesta segunda-feiraO acidente aconteceu nesta segunda-feira   (ReproduÃ§Ã£o/Jardim MS News)

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (23), às margens da BR-060, na Serra de Maracaju, em Nioaque.

De acordo com informações preliminares do site Jardim MS News, a vítima estava caída ao lado de uma motocicleta, que ficou completamente destruída na pista.

Segundo as primeiras apurações, o homem seguia pela rodovia quando teria perdido o controle da direção durante a subida da serra e caiu. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrência, junto com uma funerária.

A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que saiu de Jardim para realizar os levantamentos.

O caso será investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar oficialmente a vítima.

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