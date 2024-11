Motociclista seguia para o serviço quando bateu em caminhonete e morreu em Dourados

Foi identificado como Luiz Henrique Dias Duarte, de 21 anos, o motociclista que faleceu durante as primeiras horas da manhã deste sábado (2), na Rotatória da Planacon, no prolongamento da avenida Presidente Vargas, saída para Itaporã, em Dourados.

Conforme as informações de sites locais, o rapaz estava seguindo para o serviço quando desrespeitou a sinalização da rotatória e acabou colidindo contra uma caminhonete Chevrolet S-10.

Por conta do impacto, Luiz ficou gravemente ferido e faleceu ainda no local, antes da chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Além do socorro, a Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia foram acionadas para ir até a cena do acidente, apurando as causas da colisão.

