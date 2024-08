Motociclista sofre acidente e ainda tem moto furtada no Monte Castelo

Motociclista, de 26 anos, sofreu um acidente de trânsito no final da madrugada desta terça-feira (20) e ainda teve a motocicleta furtada pelo suspeito que se envolveu na colisão, próximo a um posto de combustível, na Avenida Mascarenhas de Moraes, no Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Yamaha Fazer 150, de cor prata, saindo da residência e seguindo para o trabalho, no Ceasa, quando aconteceu o acidente com o suspeito, que estava aparentemente embriagado em uma motocicleta Mottu Sport, de cor preta.

A colisão entre as motocicletas aconteceu no cruzamento da Avenida Mascarenhas de Moraes com a rua Pio Rojas. Após sofrer escoriações leves, a vítima recebeu apoio de testemunhas que o ajudaram a chegar até o serviço e relatar o ocorrido.

Mas quando a vítima retornou para o local do acidente para buscar a motocicleta, notou que o suspeito estava em cima e indo embora com ela, quando tentou questionar o que estava acontecendo, passando a ser atingido com pedradas pelo indivíduo.

A vítima apenas relatou que o posto de combustível possui câmeras de segurança.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e furto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também