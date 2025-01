Motociclista sofre fratura exposta em acidente com motorista bêbado na Av. Mato Grosso

Motociclista, de 35 anos, foi socorrido em estado grave após sofrer uma fratura exposta em decorrência de um acidente de trânsito por volta das 4h30 da madrugada desta sexta-feira (10), no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a rua Dr. Paulo Machado, em Campo Grande.

O motorista, também de 35 anos, de um Volvo XC-40, uma SUV de luxo, foi preso em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias no local com a delegada Cynthia Gomes, da Depac Cepol, o condutor do veículo subia a rua Paulo Machado, enquanto o motociclista seguia pela Avenida Mato Grosso, no sentido do centro ao Parque dos Poderes, quando houve a colisão entre os dois.

Por conta do impacto, o motociclista foi arremessado para o outro lado da pista, sofrendo graves ferimentos e chegando a ficar inconsciente, mas recobrou a consciência minutos depois. Ele teve uma fratura exposta, mas a delegada não soube informar se no membro inferior ou superior.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa e o estado de saúde requer bastante cuidado.

O condutor do Volvo foi preso em flagrante por dirigir embriagado e a depender das análises das câmeras de segurança, para saber quem avançou a sinalização, ele pode responder também por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

