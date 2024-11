Motociclista tenta fugir de abordagem, cai e tem veículo aprendido no Jardim Monumento

Um motociclista de 34 anos se deu mal ao tentar fugir da Polícia Militar de Trânsito durante operação Lei Seca realizada na madrugada deste sábado (23), no bairro Jardim Monumento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, assim que o homem, que conduzia uma Yamaha Fazer, percebeu a movimentação policial, tentou realizar um retorno pela rua Arrobas Martins. O autor recebeu ordem para parar, no entanto, desobedeceu ao comando e acelerou sua motocicleta contra os militares, mas acabou caindo do veículo.

Não satisfeito, o autor se levantou e partiu para cima dos militares, tentando resistir a prisão. Ele foi contido com o uso de força física e spray de pimenta.

Conforme a polícia, ele apresentava fedor etílico agressividade, e falas desconexas com dificuldade para se equilibrar. O autor se recusou a realizar teste de alcoolemia e foi realizado um termo de constatação de embriaguez, e a motocicleta foi removida para o pátio do Detran-MS.

O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

resistência/desobediência.

