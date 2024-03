Motoentregador que morreu no Monte Castelo deixa dois Filhos

Saiba Mais Polícia Colisão entre carro e moto termina com morte em cruzamento no Monte Castelo

Kauê Felipe Bezerra de Souza de 28 anos, morto na noite de ontem (8), após um acidente com um Honda Fit no cruzamento da Avenida Monte Castelo com a Rua Antônio Maria Teixeira, na região do bairro Monte Castelo deixa dois filhos pequenos.

A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente, já que ao chegar o local dos fatos, a moto de Cauê havia sido retirada pela esposa da vítima, que alegou que ele estava trabalhando de motoentregador.

Kauê postava diversas fotos com os filhos de 8 e 4 anos e aparentava ser um pai presente. Após o acidente, familiares e amigos precisaram ser contidos pela Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, Kauê chegou a ser socorrido para a UPA Coronel Antonino, mas morreu poucos minutos depois.

O caso foi registradona Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor; dano e fraude processual, em razão da modificação do local do crime, os objetos relacionados ao crime ou mesmo o estado das pessoas envolvidas.

