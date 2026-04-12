Motoqueiro morre após bater de frente com caminhão na BR-262, em Campo Grande

Um homem de 27 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (11), na BR-262, em Campo Grande. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acionou a Polícia Civil para os levantamentos investigativos.

Conforme dados da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 21h, no km 366 da rodovia, e foi classificado como colisão frontal envolvendo um caminhão Mercedes-Benz Atego 3030 e uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, conduzida por Eryck William Amarilio Neves, vítima fatal.

Durante o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado ao solo, sofrendo diversas lesões pelo corpo e na cabeça. Após o acidente, ele ficou em decúbito dorsal, entre o primeiro e o segundo eixo do caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros, porém, mesmo com os procedimentos médicos, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, por volta das 22h.

Diante dos fatos, o caso foi registrado, em tese, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi removido por equipe funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exames necroscópicos. O caso é investigado pelas autoridades competentes.

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