Motorista arrebenta picape em árvore e é socorrido em estado grave no Coophatrabalho

Motorista, de 42 anos, foi socorrido em estado grave na noite deste domingo (6), após colidir violentamente a picape Chevrolet Montana em uma árvore, na Avenida Florestal, na região do Coophatrabalho, em Campo Grande. Ele estava conduzindo o veículo embriagado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram até o local dos fatos e conversaram com a ex-esposa do condutor, onde ela explicou que ela, o ex-companheiro e os filhos que tiveram juntos, estavam em uma sorveteria próximo do acidente.

Ainda conforme a mulher, devido à condição de embriaguez do homem, ela decidiu ir embora com os filhos a pé, enquanto o motorista saiu cantando pneu pela avenida no sentido bairro ao centro, fazendo uma manobra de retorno metros acima e pela Avenida Florestal.

Ao passar pelo cruzamento ocm a rua Guanandi, o condutor da picape perdeu o controle, subiu no canteiro central e atingiu uma árvore. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa em estado grave.

A polícia encontrou várias latas de cervejas vazias em uma sacola na carroceria do veículo.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também